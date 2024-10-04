أبو عبيدة يشيد بعملية المقاومة الإسلامية بالعراق

أشاد أبو عبيدة -الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس- بالهجوم الذي شنته “المقاومة الإسلامية في العراق” على شمال الجولان ليلة الخميس، وأسفر عن مقتل جندييْن إسرائيليين وإصابة آخريْن.

وقال أبو عبيدة في منشور على منصة تلغرام اليوم الجمعة “نحيي إخواننا في المقاومة الإسلامية العراقية على إسنادها لشعبنا الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني، ونبارك عمليتهم النوعية التي استهدفت بالمسيّرات قوات الاحتلال في الجولان مُخلّفة قتلى وجرحى”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة آخريْن بجروح خطرة إثر سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من العراق على شمال الجولان، ليلة الخميس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن القتيلين هما الرقيب دانييل أفيف حاييم صوفر (19 عاما) من عسقلان، والعريف تال درور (19 عاما) من القدس.