الصحة العالمية: أطفال غزة يجب ان يحصلوا على الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن "أطفال غزة يجب أن يحصلوا على الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال، بدءا من 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ في الأرضي الفلسطينية المحتلة، أياديل ساباربيكوف، إن "المناقشات جارية مع السلطات الإسرائيلية ومع الشركاء على الأرض".

وأضاف ساباربيكوف، إن "ذلك يجب أن يبدأ خلال 10 أيام. نأمل بأن تكتمل الجولة الثانية من التطعيم في 29 تشرين الأول/أكتوبر".

وأشار إلى أنه "من المقرر عقد اجتماع الأحد لتأكيد الموعد من عدمه"، مقدرا أن هناك "590 ألف طفل يجب أن يلقّحوا".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و802 شهيدا، وإصابة أكثر من 96 ألفا و844 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.