دعوات لتكثيف الرباط بالأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين

دعا عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس بحركة حماس هارون ناصر الدين، إلى ضرورة شد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع تصاعد اقتحامات المستوطنين مع بدء موسم الأعياد اليهودية.

وطالب ناصر الدين في تصريح صحافي، يوم السبت، الجميع تحمل مسؤوليته تجاه الأقصى، الذي يتعرض لأبشع الهجمات التهويدية، ومحاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة في ساحاته.

وأوضح أنه يقع على عاتق أهالي الضفة الغربية والقدس أمانة كبيرة للحشد والرباط في الأقصى، فهم في رأس الحربة للدفاع عن المقدسات، وعليهم بذل كل جهد من أجل إفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين.

وقال: إن "ما نراه من طقوس تلمودية في باحات الأقصى، ومحاولات الاحتلال الحثيثة لتهويد مدينة القدس، يثبت أهمية معركة طوفان الأقصى، التي يجب على الجميع أن يساهم فيها، وأن يكون فاعلًا بكل الوسائل المتاحة".

وأكد أن مطامع الاحتلال في مدينة القدس ليس لها حد، وأنه سيواصل عدوانه ومحاولاته لتهويد المدينة وطرد سكانها منها، وصولًا إلى السيطرة الكاملة عليها، تحقيقًا لمخططاتهم بإقامة "الهيكل" المزعوم.