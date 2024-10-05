قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس واليوم السبت (25) مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وقالت "هيئة الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني" في بيان مشترك، ، إن قوات الاحتلال "نفذت عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين تحديداً في بلدة (بيت أمر) الخليل".

وأشار البيان إلى أن "عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة التي طالت منازل المواطنين".

وأكد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "اعتقلت أكثر من 11 ألف و100 مواطن فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".

ونوه إلى أن "حملات الاعتقال تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة".