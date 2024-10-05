في يومها الـ 365.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية (الإسرائيلية) في غزة

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 365 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وأفاد مراسلونا، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم السبت- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود للمواطن نايف عبد الله بجوار مسجد سعد بن أبي وقاص في جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين، بينهم أطفال ونساء.

وارتقى شهيدان وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي مساء السبت استهدف منزلًا لعائلة غنيم غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول 5 شهداء إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس جراء قصف إسرائيلي سابق.

والشهداء هم:

1_موسى عطا الله سليم

2_فريد فاروق ابو عنزة

3_محمد جمال شبير

4_محمد عبد الحكيم شبير

5_يوسف محمد محرم

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات عنيفة على جباليا البلد وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الطيران الحربي الصهيوني استهدف عددا من المنازل في جباليا بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال بإطلاق قذائف دخانية وصوتية ومدفعية “عيار ثقيل-120” على طول الحدود الشرقية من شرق الشجاعية وصولاً إلى شرق مخيم جباليا.

وارتقى ثلاثة شهداء وأصيب نحو 25 إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة لعائلة أبو راس في البلدة القديمة شرق مدينة غزة.

وحذر مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، من أن مستشفيات الشمال ستخرج عن الخدمة خلال 24 ساعة بسبب منع إدخال الوقود.

وأفادت مصادر طبية بصول أطفال جرحى إلى مستشفى المعمداني جراء قصف بناية سكنية بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما استشهدت طفلة جراء قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية لعائلة أبو راس قرب مسجد الشمعة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مدخل الدعوة على شارع صلاح الدين شمال شرق النصيرات وسط القطاع.

وأصيب شاب جراء انفجار طائرة كواد كابتر في منطقة القديحات في عبسان الكبيرة جنوب شرق مدينة خان يونس، كما أطلقت آليات الاحتلال النار تجاه منطقة السناطي والفراحين في عبسان.

وأفادت شهود عيان، بوصول جثمان الشهيدة الطفلة جوان عليان، صباح اليوم السبت، إلى مستشفى العودة بالنصيرات بعد انتشالها من تحت ركام منزل عائلتها في منطقة الدعوة شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال شمال غرب مخيم النصيرات نيران كثيفة تجاه منازل المواطنين، فيما استهدفت غارة جوية مخيم البريج.

وارتفع عدد الشهداء إلى 6 جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلتي كراجة وعليان شمال شرقي مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر محلية بانتشال طفلة رضيعة من تحت أنقاض منزل عائلة الفرا بعد 3 أيام من قصفه من قبل الاحتلال شرق خان يونس.

ونسفت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مباني سكنية شمالي مخيم النصيرات، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشمالية للمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 5 مواطنين، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلتي كراجة وعليان شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



