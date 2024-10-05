الأورومتوسطي: استهداف (إسرائيل) للقطاع الصحي في لبنان جريمة خطيرة لا يمكن تبريرها

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن استهداف "إسرائيل" الواسع للمسعفين والقطاع الصحي في لبنان جريمة خطيرة لا يمكن تبريرها.

وأضاف "الأورومتوسطي" في بيان له، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يتذرع بأن مقاتلين يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل الوسائل القتالية دون أن يقدم أي أدلة تثبت صحة ما يدعيه، وهو ما نعدّه حجّة لتبرير انتهاكاته الصارخة".

وأكد أن "هذه الاستهدافات تأتي كجزء من العدوان الذي تشنه "إسرائيل" على لبنان، وجزء من الهجوم المنهجي والواسع الذي تشنه ضد المدنيين اللبنانيين ويشكل جريمة ضد الإنسانية".

وشدد على أن استهداف الأعيان المدنية، بما في ذلك الصحية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يشكل جريمة حرب قائمة بحد ذاتها.

ووثق "الأورومتوسطي" استهداف "إسرائيل" خلال نحو عام 45 مركزا طبيا، و128 سيارة إسعاف وإطفاء في لبنان ممّا أسفر عن استشهاد 97 مسعفا وجرح 188.

وأشار إلى أن 17 مركزا و62 آليّة تابعة للهيئة الصحيّة الإسلاميّة في لبنان تم استهدافهم ممّا أدى إلى استشهاد 68 مسعفا فيها وإصابة 98.

واستهدفت "إسرائيل" 15 مركزا طبيا تابعا لكشّافة الرّسالة الإسلاميّة و57 آليّة تابعة لها، ممّا أسفر عن استشهاد 18 مسعفا وإصابة 62.

وأكد الأورومتوسطي أن "ممارسات جيش الاحتلال والاستهدافات للقطاع الصحّي والإغاثي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدّولي الإنساني وجريمة حرب".