استشهاد الصحافي حسن حمد بعد قصف منزله في مخيم جباليا

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، استشهاد صحفي بقصف صهيوني على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت الوسائل إن الصحفي حسن حمد استشهد بعد استهداف منزله في المخيم.

وكان الإعلام الحكومي قد أعلن في وقت سابق أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من الصحفيين بلغ (174) شهيداً.

وتظهر البيانات والإحصاءات -بحسب لجنة حماية الصحفيين التي تعمل على التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بمقتل وإصابة وفقدان الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام- أن هذه الحرب الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء عمل اللجنة عام 1992.

وأعلن المركز الدولي للصحفيين في فبراير/شباط الماضي أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عاما، ودعا إسرائيل إلى وقف قتل الصحفيين، والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها.