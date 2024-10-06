مصادر عبرية: 885 مستوطنًا إسرائيليا قتلوا منذ السابع من أكتوبر 



نشرت صحيفة يدعوت آحرنوت العبرية ونقلا عن ما تسمى مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي، أن 885 مستوطنًا إسرائيليا قتلوا منذ السابع من أكتوبر، دون احتساب قتلى الجيش الإسرائيلي والشرطة وفرق الطوارئ.

وبحسب المعطيات: من بين هؤلاء القتلى، هناك 581 رجلاً و304 نساء، بما في ذلك 72 مواطنًا أجنبيًا و53 شخصًا دون سن الـ18.

ونقلا عن موقع عكا فقد تحدثت الصحيفة أيضا وفق مصادر رسمية تابعة لحكومة الاحتلال فإن أكثر من 70 ألف إسرائيلي أصيبوا خلال عام من حرب الإبادة على غزة ومن بين المصابين هناك 647 شخصًا أجنبيًا أصيبوا في هجوم القسام يوم 7 أكتوبر.

كما أن 12,728 إسرائيليًا تقدموا بطلبات للحصول على اعتراف بإصابتهم بإعاقة دائمة.