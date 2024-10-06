ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (175 صحفياً وصحفيةً)

قال المكتب الإعلامي الحكومي صباح اليوم أن سلسلة استهداف الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي مستمرة وكان آخرها استهداف الصحافي حسن حمد في شمال القطاع الذي يعمل صحفياً في شركة ميديا تاون الإعلامية.

وبهذا الاستهداف يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى (175 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين،وحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وجدد المكتب الإعلامي الحكومي مطالبته للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.