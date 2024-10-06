الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: (2.5 مليون مستوطن) فكّروا بالرحيل من فلسطين خلال العام الماضي بسبب الحرب

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297247

كلمات مفتاحية

فلسطين الحرب على غزة مستوطنين طوفان الأقصى

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر