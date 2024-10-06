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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
70 ألف (إسرائيلي) أصيبوا خلال عام الحرب على غزة
06 أكتوبر 2024 . الساعة: 02:46 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297248
كلمات مفتاحية
اصابات
إسرائيل
الحرب على غزة
طوفان الأقصى
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