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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي بغزة تضررت بفعل الحرب

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https://alresalah.ps/p/297249

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الحرب على غزة المياه تضرر الصرف الصحي طوفان الأقصى

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