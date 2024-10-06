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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 204% ارتفاع مبيعات المهدئات في “إسرائيل” منذ هجوم طوفان الأقصى

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https://alresalah.ps/p/297251

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إسرائيل الحرب على غزة مستوطنين طوفان الأقصى مهدئات

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