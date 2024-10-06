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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
204% ارتفاع مبيعات المهدئات في “إسرائيل” منذ هجوم طوفان الأقصى
06 أكتوبر 2024 . الساعة: 03:19 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297251
كلمات مفتاحية
إسرائيل
الحرب على غزة
مستوطنين
طوفان الأقصى
مهدئات
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