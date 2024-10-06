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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
902 عائلة مسحت من السجل المدني بحرب الإبادة في قطاع غزة خلال سنة
06 أكتوبر 2024 . الساعة: 03:20 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297253
كلمات مفتاحية
غزة
فلسطين
الحرب على غزة
عائلات
طوفان الأقصى
السجل المدني
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جيش الاحتلال أباد 902 عائلة بغزة ومسحها من السجل المدني
هكذا مسحت عائلة العجلة من السجل المدني
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