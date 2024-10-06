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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 902 عائلة مسحت من السجل المدني بحرب الإبادة في قطاع غزة خلال سنة

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https://alresalah.ps/p/297253

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غزة فلسطين الحرب على غزة عائلات طوفان الأقصى السجل المدني

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