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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
خلال عام من الحرب على غزة
06 أكتوبر 2024 . الساعة: 03:21 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297254
كلمات مفتاحية
إسرائيل
حرب غزة
الاحتلال الصهيوني
طوفان الأقصى
عام على الحرب
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