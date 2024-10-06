القسام تعلن عن قنص جندي وتفجير دبابة ميركافا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن نجاحها في تنفيذ عملية مركبة من خلال تفجير دبابة ومجموعة إسرائيلية شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري اليوم الأحد، إن مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة شديدة الانفجار في دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه 4" حولها عدد من الجنود.

وأشار البلاغ إلى أنه تم استهداف مجموعة الإخلاء بقذيفة مضادة للأفراد خلال محاولتها نقل الجنود القتلى والجرحى قرب ستوديو سلطان شرقي معسكر جباليا شمالي القطاع.

وفي سياق متصل، تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي إسرائيلي شرقي بيت حانون شمالي القطاع.

وتواصل كتائب القسام إلى جانب فصائل فلسطينية أخرى، لليوم الـ 366على التوالي، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة.