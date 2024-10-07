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النخالة: الفصائل فوضت حماس بقيادة التفاوض والمعركة السياسية

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة

الرسالة نت - غزة

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، مساء الأحد، إن الفصائل الفلسطينية لديها ما يكفي من الأسرى الإسرائيليين للقيام بعملية تبادل تضمن الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأضاف النخالة، في كلمة مسجلة، بمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى، "منذ اليوم الأول للمعركة كان قرارنا وحدة قوى المقاومة، وفوضنا حركة حماس لقيادة المعركة السياسية".

وشدد على تمسك المقاومة بانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار، وصفقة التبادل بما يضمن تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وأكد النخالة أن "وحدة قوى المقاومة بالمنطقة ضرورة للانتصار، ووحدة الشعب الفلسطيني من أوجب الواجبات بمواجهة العدو"، مشيرا إلى أن مقاتلي حركة الجهاد في الجبهة اللبنانية قاتلوا كتفا إلى كتف مع مقاتلي حزب الله.

 

 

 

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غزة زياد النخالة حركة الجهاد الإسلامي طوفان الأقصى

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