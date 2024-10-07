في ذكرى طوفان الأقصى: شخصيات دولية وعربية تتضامن مع المقاومة وقواها

وقعت شخصيات دولية وعربية ووطنية، عريضة تضامنية مع المقاومة وقواها ومشروعها الوطني التحرري، وضد كل المُشككين والساقطين وطنيًا وأخلاقيًا

ويتزامن إطلاق هذه العريضة وإعلان هذا الموقف، مع مرور عام على معركة/ملحمة طوفان الأقصى المجيدة، التي شكلت تطورًا نوعيًا في مواجهة المشروع والوجود الصهيوني - الغربي - الإمبريالي في قلب وطننا العربي وأرضنا الفلسطينية؛ انطلاقًا من الحق التاريخي والطبيعي والإنساني والقانوني؛ المكفول لشعبنا لإنجاز مشروعه الوطني التحريري، والتمتع بالحرية والاستقلال وتقرير المصير على كامل تراب وطنه الفلسطيني، وهنا نعلن اصطفافنا ووقوفنا إلى جانب هذا الحق ومعه، كما الحق في المقاومة بأشكالها كافة؛ ثقافة ونهجًا وأسلوبًا وحيدًا، لتحقيق أهدافنا الوطنية والقومية.

في المقابل، نُشهر موقفنا ضد كل الأصوات التي ما تزال تطلق أسهم التشكيك والأكاذيب والمعاداة للمقاومة وقواها ومحورها، رغم كل التضحيات الجسام التي قدمتها، وآلاف المقاتلين الشهداء الذين رسموا ويرسمون طريقها، والعمليات النوعية، على كل الجبهات ضد العدو الصهيوني وحلفائه، حيث بلغت صفاقتهم وسقوطهم الوطني والأخلاقي؛ حد وقوفهم في الجبهة المقابلة، لنضال وكفاح أمتنا العربية وشعبنا الفلسطيني التحريري، بوصفهم للمقاومة وعملياتها الجريئة والشجاعة، منقطعة النظير التي يُظهرها المقاتلون على امتداد ساحاتها، بأنها: مسرحية وأفلام فيديو مفبركة، ومقاومة كرتونية، وصولًا إلى التناغم مع ما يطرحه العدو وإعلامه الممنهج؛ سياسيًا وأمنيًا ودعائيًا، ضد قوى ومحور المقاومة، بكافة مسمياتها ومواقع وجودها.

إن التشكيك بالمقاومة، والسخرية منها، والعداء لها، وتجاهل تضحياتها العظيمة؛ بلغ مداه الأقصى المريع، عند بعض من المثقفين والكَتبة والمرتزقين، بتحميل المقاومة وزر المقتلة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، كما تحميل المقاومات في لبنان واليمن وسوريا والعراق استجلاب ردود العدو الصهيوني وحلفه المعادي. ولقد اِزداد سعير سقوطهم؛ الوطني والأخلاقي، بعد رد إيران الكبير والمؤلم للكيان الصهيوني، على اغتيال القائد الشهيد إسماعيل هنية على أراضيها، وسماحة الشهيد القائد حسن نصرالله، وكل قادة المقاومة، وتأكيدًا منها على دورها الفاعل، ضمن محور المقاومة ووحدة ساحاتها، وهذا ما أكدته أيضًا عمليات الالتحام البطولي لمقاتلي حزب الله والمقاومة اللبنانية، على طول جبهة الجنوب، واعتراف العدو بخسائره المتعددة، وفضح أكاذيبه عبر الفيديوهات المسرّبة، وصور الأقمار الصناعية، لمطاراته المدمرة، وبتواصل وتناغم كاملين مع جبهات/ساحات اليمن وسوريا والعراق والضفة الغربية وقطاع غزة في مقدمتها، وكل من يقف مع نضال ومقاومة وحقوق شعبنا الفلسطيني، ليخرج علينا الكَتبة ومدعو الثقافة والغارقون في وحل التسويات مع العدو والخاضعون لأنظمتهم وإعلامها الشريك في العدوان، وغيرهم، من العاملين في مراكز الأبحاث المشبوهة، ومن لديهم موقف مسبق من المقاومة؛ فكرًيا وسياسيًا، والداعين للاعتراف بالكيان الصهيوني، والتسليم بحقٍ له، في أرضنا العربية الفلسطينية. ويطعنون في موقف ودور؛ داعمي وشركاء شعبنا ومقاومته بالدم والسلاح، وعليه؛ فإننا نحن الموقعين أدناه، نؤكد على ما يلي:

أولًا: تأييدنا الكامل لكل قوى المقاومة في فلسطين وعلى امتداد ساحاتها وجبهاتها الرسمية والشعبية، في منطقتنا وعموم كوكبنا، ضد المشروع والوجود الصهيوني - الإمبريالي في قلب وطننا العربي.

ثانيًا: نعلن موقفنا الواضح والصريح بالالتحام والوقوف؛ جنبًا إلى جنب، مع أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ضد المقتلة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وشعوب أمتنا ومنطقتنا، في لبنان واليمن والعراق وسوريا وإيران، في وجه الاعتداءات الصهيونية - الغربية - الإمبريالية، والتهديد والوعيد ضدها.

ثالثًا: ضرورة استمرار المقاومة للوجود والمشروع الصهيوني وداعميه وحلفائه وشركائه، بأشكالها كافة، كموقف وفعل مبدئي، على طريق تفكيكه ودحره من قلب وطننا العربي الفلسطيني وعموم منطقتنا، كشرط أساسي؛ لتحقيق حريتها واستقلالها وحفظ ثرواتها وإنجاز وحدتها وإرساء السلام والعدالة في ربوعها.

رابعًا: في ضوء ما سبق، ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، إلى إعلان موقفٍ صريحٍ وواضحٍ؛ جماعي وفردي، ضد كل من يقف، في صف العدو الصهيوني وحلفه المعادي، ومرتزقي السياسة والثقافة، والخارجين على موجبات ما تقتضيه مفاهيمنا الوطنية والقومية والإسلامية، في رفض الاحتلال والعدوان والهيمنة، والواضحين في معاداتهم للمقاومة وقواها وحق شعبنا في وطنه كاملًا، كما الحق في رفض المشروع والوجود الصهيوني - الغربي - الإمبريالي في عموم منطقتنا، ومقاطعتهم وطنيًا واجتماعيًا والتشهير بهم وفضح مواقفهم واصطفافهم وأكاذيبهم وافتراءاتهم وتخرساتهم؛ فمسألة الوقوف في جبهة العدو وعلى ذات قاعدة أهدافه، ليست مسألة، وجهة نظر أو نقد موضوعي - صحيح، بل هي تحديد لمواقعهم الفكرية والسياسية والأمنية بالأساس.



* الموقعون:

1- ايفو موراليس/ الرئيس السابق لبوليفيا

2- مانويل سيلايا/ الرئيس السابق لهندوراس والمنسق العام للحزب الحر ورئيس أممية الشعوب المعادية للإمبريالية

3- خورخي الريئاسا وزير خارجية فنزويلا السابق والسكرتير التنفيذي لدول الألبا/ فنزويلا

4- راندر بينيا/ نائب وزير خارجية فنزويلا/ فنزويلا

5- خورخي كرينس السكرتير العام للحزب الشيوعي الأرجنتيني/ الأرجنتين

6- أنا بريستس/ سكرتيرة العلاقات الدولية للحزب الشيوعي في البرازيل/ البرازيل

7- أدولفو بيرس اسكيفل/ حائز على جائزة نوبل للسلام/ الأرجنتين

8- خوسي رينالدو كارفالوا/ رئيس المركز البرازيلي للتضامن مع نضال الشعوب/ البرازيل

9- د. وسام إسماعيل الفقعاوي/ أستاذ جامعي ورئيس تحرير مجلة الهدف السابق/ غزة – فلسطين

10- علاء عبدالرحمن الشرقاوي/ باحث ومترجم/ اليابان

11- وائل عمر أبو لبدة/ صانع وناشط نقابي واجتماعي/ رفح - فلسطين

12- خالد فارس/ كاتب سياسي/ قطر

13- سيد البدري/ معلم كبير برمجة صناعية/مصر- الإسكندرية.

14- غسان جاسم سرحان/ محام/ البحرين

15- زينب إبراهيم الدرازي/ ناشطة نسائية/ البحرين

16- بيسان جهاد عدوان/ صحافية ومدير تحرير بوابة الهدف الإخبارية/ إسطنبول - تركيا.

17- غارسيلا راميرز/ منسقة اللجنة الدولية من أجل السلام والكرامة والعدالة للشعوب

18- خورخي ريفاس/ مسؤول الكونفدرالية الاشتراكية وعضو برلمان سابق

19- د. ثائر يوسف عودة/ أستاذ جامعي وباحث أكاديمي/ دمشق - سوريا

20- عليان محمد عليان/ كاتب وباحث فلسطيني مقيم في الأردن/ عمان

21- أحمد عبد الرحمن سلامة/ كاتب في الشأن السياسي والعسكري/غزة - فلسطين

22- د. حسن يوسف عبد الهادي الصيفي/ وكيل وزارة الأوقاف سابقا/ غزة - فلسطين

23- عمر محمد جمعة/كاتب وإعلامي فلسطيني/ دمشق - سوريا

24- أنور الخطيب/ روائي وشاعر/ لبنان

25- محمد خضر أبو شريفة/ صحفي ومدير تحرير مجلة الهدف/دمشق - سوريا

26- نادية فائق حبش/ نقيبة المهندسين/ رام الله - فلسطين

27- صادق أحمد القضماني/ أسير محرر من الجولان السوري المحتل/ بيروت - لبنان

28- كامل محمد جبيل/ صحفي/ رام الله - فلسطين

29- وسام يعقوب رفيدي/ محاضر جامعي وكاتب سياسي/ البيرة - فلسطين

30- مجدي عطاالله حمايل/ محاضر جامعي/ رام الله والبيرة - فلسطين

31- د. طه جبر الرفاعي/ شخصية مجتمعية/ رام الله - فلسطين

32- أنور محمد ياسين/ إعلامي وأسير محرر/ لبنان

33- د. طنوس وديع شلهوب/ أستاذ جامعي/ كندا

34- مسعود أحمد بيت سعيد/ محام وكاتب سياسي/ سلطنه عمان

35- عامر برهوم عثمان/ ناشط سياسي ومجتمعي/ البرازيل

36- أحمد نبيل أبو زلطه/ تاجر/ الأردن

37- د مريم محمود أبو دقة/ ناشطة سياسية ومجتمعية ونسوية/ فلسطين

38- بسام محمود عليان/ كاتب اجتماعي وباحث سياسي/ سوريا

39- حسين إبراهيم أبو نار/ متقاعد/ مخيم النصيرات - غزة - فلسطين

40- تماضر سعيد عودة/ كاتبة/ دمشق - سوريا

41- سليم بديع المغربي/ كاتب/ سوريا

42- زاهر بن حارث المحروقي/ إعلامي/ سلطنة عمان

43- د. أحمد عبد الرحمن الخميسي/ صحفي/ القاهرة - مصر

44- ركاردو محريز/ رئيس الاتحاد الفلسطيني لأمريكا اللاتينية ورئيس جمعية كولومبو فلسطين في كولومبيا/ كولومبيا

45- وليد محمد محمد/ كاتب وصحفي فلسطيني/ سوريا

46- هشام علقم/ المسؤول العام للجان فلسطين الديمقراطية/ البرازيل

47- خالد هلال/ رئيس الجمعيه الفلسطينية/ برازيليا

48- د. مفيد علي قطيش/ أستاذ جامعي/ لبنان

49- ماجد الدبسي بلبل/ حقوقي وإعلامي/ مدريد - أسبانيا

50- عمر إبراهيم غنام/ مهندس مدني/ هامبورغ - ألمانيا

51- يسري عبد الرؤوف الغول/ كاتب وأديب/ غزة - فلسطين

52- عاهد علي عبدالباري/ مدرس/ غزة - فلسطين

53- معاد الجحري/ أستاذ مبرز/ المغرب

54- نبال شكري عمر/ صحفية/ سوريا

55- ناصر صبحي أبو خضير/ مدرس جامعي وأسير محرر/ القدس فلسطين

56- عماد حرزالله أبو هيثم/ متقاعد/ غزة - فلسطين

57- محمد العبد الله/ كاتب وسياسي فلسطيني/ سوريا

58- التيتي الحبيب/ عضو حزب النهج الديمقراطي العمالي/ المغرب

59- عمر باعزيز/ موظف وعضو حزب النهج الديمقراطي العمالي/ مدينة القنيطرة - المغرب

60- د. فواز روبين أبو جهل/ مدير مركز نور الحياة - محاضر جامعي غير متفرغ/ غزة - فلسطين

61- حنان سليم الزريعي/ دكتورة تحاليل طبية وقاصة/ سوريا

62- تهاني حياتي الشخشير/ متقاعدة ورئيسة اتحاد المرأة الأردنية سابقا/ عمان - الأردن

63- ليلي خالد/ عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ عمان - الأردن > محمود هنية: 64- رافائيل ميندس/ برلماني سابق جمهورية الدومينيكان

65- ستيلا كلوني/ صحفية ومحللة للشؤون الدولية/ الأرجنتين

66- خوان كارلوس مونيذيرو/ محلل للشؤون الدولية/ دولة أسبانيا - تلاتواكيتيبك ـ المكسيك

67- د. عابد الزريعي/ باحث ومدير مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية والانتماء/ فلسطيني مقيم بتونس

68- علي إسماعيل أبو هلال/ مناضل وكاتب سياسي/ الجزائر

69- حسين يحيى الغلبان/ مهندس طبي/ الصين

70- د. أبراهيم ناجي علوش/ كاتب وباحث/ الأردن

71- محمود عبد الكريم هنية/ صحفي فلسطيني ووالد شهيد وزوج شهيدة/ غزة - فلسطين

72- رامز مصطفى/ كاتب سياسي فلسطيني/ سوريا

73- محمود علي السعيد/ شاعر وقاص وناقد تشكيلي/ سوريا

74- عمر عيسى فارس/ مهندس وناشط سياسي/ بولندا

75- د. موسى محمد العزب/ طبيب/عمان - الأردن

76- ماهر جميل حواس/ محامي وناشط/ البرازيل

77- حسام سالم الدلكي/ ناشط وحقوقي/ ألمانيا

78- نزار محمد القاضي/ مدرس رياضيات متقاعد وناشط سياسي/ حلب - مخيم النيرب - سوريا

79- أحمد علي هلال/ ناقد وإعلامي فلسطيني/ دمشق - سوريا

80- محمود محمد حرب/ عامل/ مخيم بلاطه نابلس - فلسطين

81- محمد عبدالرؤوف الطلاع/ عامل/ مخيم المغازي . غزة - فلسطين

82- أحمد أبو خليل/ إعلامي/ مصر

83- عبد الرحمن أبو حواس/ عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ البرازيل

84- دولي جميل البجعه/ ناشط/ البرازيل

85- نادر صالح البجعه/ محام وناشط/ البرازيل

86- المركز الثقافي العربي الفلسطيني/ ماتوجروسو دو سول - البرازيل

87- المركز الثقافي العربي الفلسطيني/ بورتو اليجري - البرازيل

88- المركز الثقافي العربي الفلسطيني/ ساوباولو/ البرازيل

89- خضر عثمان/ لجنه كاتاريننسي للتضامن مع الشعب الفلسطيني/ البرازيل

90- لجنه التضامن مع الشعب الفلسطيني/ ريو دي جانيرو/ البرازيل

91- لجنه التضامن مع الشعب الفلسطيني/ كريسيوما/ البرازيل

92- لجنه برايبانو للتضامن مع الشعب الفلسطيني/ البرازيل

93- الجمعية العربية الفلسطينية في برازيليه/ البرازيل

94- الجمعية العربية الفلسطينيه في سانتا ماريا/ البرازيل

95- الجمعية العربية الفلسطينية في كورمبا/ البرازيل

96- د. سيف دعنا/ أكاديمي/ فلسطين - الولايات المتحدة

97- حاتم استانبولي/ كاتب سياسي/ القدس - فلسطين

98- د. محمد عبد القادر/ أكاديمي وخبير تربوي/ عمان - الأردن

99- سلوى محمد جابر/متقاعدة/ البحرين

100- فخري موسى العملة/محام / الأردن

101- إياد أمين مرعشلي/محام/ سورية

102- وديع أبو هاني/ إعلامي فلسطيني/ أوروبا

103- د. عصام محمد السعدي/ مؤرخ وشاعر - عميد معهد المشرق للدراسات الجيوسياسية/ إربد - الأردن

104- د. راضي الشعيبي/اتحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات المستقل في الشتات - اتحاد الشرعية والصمود والمقاومة

105- د. نبيل أبو خاروف/ أستاذ جامعي/ سوريا

106- هاني مندس/ منسق عام مؤتمر مناهضة الغزو الصهيوني العنصري/ لبنان

107- محسن الأمين/محام/ لبنان

108- محمد عبد السلام بوبكر/محام/ طنجة - المغرب

109- محمد أحمد ياسين/ مناضل فلسطيني/ لبنان

110- د. نبيل نعيم البطل/ أستاذ جامعي/سوريا

111- علي إبراهيم ناصر/ ناشط سياسي ومترجم

112- نادر أمين السيد/ رجل أعمال/ عمان - الأردن

113- د. غسان يونس السهلي/ طبيب بشري/ مخيم اليرموك - سوريا

114- إسماعيل مخللاتي/ مواطن عربي/ دون خارطة سايكس - بيكو

115- محمود الحارس/ مدرس سابق في جامعة اليرموك / الأردن

116- خالد محمد السعدي/ رئيس جمعية الشتات الفلسطيني في السويد وتجمع عائدون/ غوتونبرغ - السويد

117- د. عبد الملك سكرية/ رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع/ لبنان

118- طارق ناصر/ ناشط فلسطيني وكاتب وصحفي/ براغ - الجمهورية التشيكية

119- كارلوس بيغا بيرس/ سكرتير العلاقات التنظيمية والدولية للحركه الاستقلالية الوطنية/ أوستيسيانية

120- ماريا فيرناندا/ عضو القيادة الوطنية لتيار وطننا - محامية وسكرتيرة الجمعية المدنية لمكافحة العنف المؤسساتي

121- حسن رمضان الطهراوى/ صحفى فلسطينى/ تركيا

122- أحمد محمود الطناني/، باحث في الشأن السياسي/ غزة - فلسطين

123- جلال كامل فرحات عرفات/ نقابي وشاعر/ مدينة غزة - حى الزيتون - فلسطين

124- علي عامر حمدالله/ باحث وكاتب/ نابلس - فلسطين

125- عبدالله علي صبري/ دبلوماسي/ اليمن _ صنعاء

126- وليد محمد علي/ المدير العام السابق لمركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتبجبة (2000_ 2016)/ بيروت - لبنان

127- د. رباب إبراهيم عبد الهادي/ المديرة التأسيسة للبرنامج الأكاديمي لدراسات الجاليات العربية والمسلمة في المهجر، جامعة ولاية سان فراسيسكو/ الولايات المتحدة