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النجباء العراقية لأبي عبيدة: معارك الشرف أن نكون لجانبكم في معركة الأمة

فراس الياسر.
فراس الياسر.

خاص- الرسالة نت


قال فراس الياسر عضو المكتب السياسي لحركة النجباء العراقية إحدى فصائل المقاومة الإسلامية بالعراق، إن معركة طوفان الأقصى هي معركة الشرف التي تخوضها الأمة للدفاع عن مقدساتها ووجودها.

وأضاف الياسر ل"الرسالة نت" إن العراق يصطف لجانب معركة الشرف والبطولة؛ التي تلتحم فيه جبهات المقاومة بالمنطقة بأسرها.

وخاطب أبو عبيدة المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام بالقول" من معارك الشرف أن نكون لجانبكم في هذه المعركة؛ وأن نواصل دربنا في المقاومة حتى تحقيق النصر".

وشدد على أن المقاومة في جعبتها الكثير من المفاجآت التي ستلحق بالاحتلال الدمار، نتيجة إصراره على اجرامه وعدوانه في المنطقة

 

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#غزة #مقاومة #طوفان_الأقصى #اليمن #العراق

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