منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب بإطلاق سراح الصحفي محمد تركمان فورا

يستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اختطاف جهاز المخابرات العامة الزميل الصحفي بقناة الجزيرة مباشر محمد تركمان ظهر اليوم الاثنين من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ويأتي اختطاف الزميل الصحفي محمد تركمان في ظل استهداف إسرائيلي غير مسبوق لفرسان الإعلام الفلسطيني، وبعد أيام من احتجاز الزميل ليث جعار، الأمر الذي يمثل رسالة بالغة السلبية لجموع الصحفيين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل نقل معاناة شعبهم للعالم أجمع.

إن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إذ يعبر عن تضامنه التام مع الزميل الصحفي محمد تركمان ليدعو لإطلاق سراحه فورا، فضلا عن كف أيدي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عن تقييد حرية الصحافة.

ويجدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين تذكير السلطة الفلسطينية بالواجبات والمسؤوليات المناطة بها لحماية حرية العمل الصحفي وتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين لأداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.