تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية يجدد دعمه للمقاومة

في بيان صادر لها بمناسبة مرور عام على معركة طوفان الأقصى ناشد تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم للحشد والمشاركة في الفعاليات والتحشيد لوقف العدوان على فلسطين ولبنان، انتصاراً للحق الفلسطيني ورفضاً للظلم والوحشية التي تمارسها دولة الاحتلال الإرهابية.

كما أكد التجمع على الموقف الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية الذي اتخذته منذ بدء الحرب وانها لن تقبل ولن تسمح بتمرير مخططات الاحتلال في أن تكون العشائر بديلا عن قيادة الشعب المنتخبة والسلطة الحاكمة وأن دور العشائر هو مكمل لما تقوم به السلطة الحاكمة في بلدنا الحبيب ولن تكون القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية خنجرا تطعن فيه مقدساتنا وقياداتنا وأننا سنكون سندا وعونا لها ما حيينا شرفاء أعزاء كرماء.

ودعا التجمع القوى والفصائل الفلسطينية جميعا التي توحدت كلمتها في ميدان القتال والمقاومة إلى الاجتماع على كلمة واحدة لترتيب البيت الفلسطيني وتشكيل حكومة فلسطينية تجمع الكل الفلسطيني تحت علم واحد وكلمة واحدة.

وأضاف التجمع في بيانه:" نحن في التجمع نؤكد على أن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية وقواه صف واحد خلف مقاومته في الدفاع عن أرضها ومقدساتها والذي كفلته كل القوانين والأعراف الدولية وهي سندها وحاضنتها ونؤكد على تجديد الثقة فيها وفي قيادتها بكافة أطيافها السياسية الفلسطينية، وأننا لا نقبل عنها بديل أو مساومة عليها تحت أي ظرف.

كما وأكد على رفض وعزل ورفع الغطاء الوطني والعشائري عن اي سلوك خارج عن اعرافنا وقيمنا الدينية والاخلاقية مهما كان فاعله ونؤيد الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة لمحاربة الخون من لصوص الطرق والمنحرفين ونطالب الجهات الأمنية الضرب بيد من حديد دون رحمة بهم وتأديبهم.

ووجه خطابه في نهاية البيان إلى المقاومة قائلا:" نقول لقيادة المقاومة لا ما قالت بني إسرائيل لنبي الله موسى عليه السلام "اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدين" بل نقول لكم اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا ونحن معكم اصنعوا من جماجم رؤوسنا وعظام صدورنا جسرا لتحرير فلسطين كل فلسطين.