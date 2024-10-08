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^200 مثال: غزة العزة

شهيد و16 إصابة في اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا

الشهيد الطفل حاتم غيث
الشهيد الطفل حاتم غيث

الرسالة نت

انسحبت قوات الاحتلال من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة بعد 12 ساعة من الاقتحام والتخريب أسفرت عن ارتقاء الطفل حاتم سامي غيث البالغ من العمر 12 عاما، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا بينهم ثلاثة أطفال.

 

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها في رام الله والبيرة، تعاملت مع 8 إصابات بالرصاص الحي، أحد الإصابات وصفت بالخطيرة ، وكان بينها الطفل حاتم غيث الذي استشهد لاحقا، بالإضافة إلى عدد من الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عشرات المنازل وعاثت فيها خرابا وتدميرا لمدة 12 ساعة وانسحبت بعد اعتقالها لـــ 40 مواطنا .

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#غزة #مقاومة #طوفان_الأقصى #القدس

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