مخيم جباليا ... كارثة إنسانية وعشرات الشهداء في الشوارع

يزداد الوضع خطورة في مخيم جباليا ويحاصر الاحتلال المواطنين هناك لليوم الرابع على التوالي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وتتمركز الآليات في عدة مناطق شرقي جباليا وتحاصر منطقة عزبة عبد ربه.

وقالت مصادر في الدفاع المدني أن جثامين عشرات الشهداء تنتشر في شوارع المخيم ، دون أن تستطيع طواقمه الوصول إليها

كما توجهت قوات الاحتلال غرباً وتمركزت الآليات في محيط نادي خدمات جباليا وجرفت الأراضي وهدمت المنازل الموجودة هناك.

وتوغلت آليات الاحتلال في منطقة القصاصيب من الجهة الغربية للنادي وتسيطر بالقوة النارية على المنطقة حتى مقبرة الفالوجا.

وتتمركز قوات القناصة تغطيها الطائرات المسيرة "كواد كابتر" في وسط المخيم وتستهدف المواطنين وتمنع حركتهم وصولا إلى قلب مخيم جباليا.

فيما يتعلق بالمناطق الغربية لمخيم جباليا، فقد تقدمت الآليات من السياج الفاصل منطقة "زيكيم" تجاه منطقة العامودي وتمركزت حالياً في محيط دوار التوام وتسيطر على طول الشارع شرقاً حتى دوار أبو شرخ وتطلق نيران مدفعيتها تجاه عدد من النازحين غرب مخيم جباليا شمال القطاع .

كما أعلنت كتائب القسام صباح اليوم عن تفجير عبوة شديدة الانفجار في ناقلة جند صهيونية غرب معسكر جباليا شمال القطاع، واعترف الاحتلال بالأمس بمقتل جندي قنصا على يد المقاومين في المخيم.