المكتب الإعلامي الحكومي يوجه تحية إجلال إلى المواطنين في محافظتي غزة والشمال

في بيان له اليوم وجه المكتب الإعلامي الحكومي تحية إجلال وإكبار وتعظيم إلى أهلنا في محافظتي غزة والشمال الذين أفشلوا مخططات الاحتلال "الإسرائيلي" بالتهجير والنزوح وظلُّوا صامدين في منازلهم وأحيائهم السكنية رغم التشريد والإبادة

وأوضح البيان أن الاحتلال الإسرائيلي نشر على مدار سنة كاملة من جريمة الإبادة الجماعية العديد من الخرائط التضليلية التي تدعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى النُّزوح من محافظتي غزة والشمال إلى محافظات الوسطى وخان يونس ورفح على أنها مناطق "آمنة"، وهذه الدعوات كانت على الدوام دعوات غادرة وكاذبة وتحمل خطورة بالغة على حياة أبناء شعبنا، فلم ينصَع أبناء شعبنا من هاتين المحافظتين مُطلقاً إلى دعوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بالنزوح، ونجحوا في إفشال مخططات الاحتلال بالتهجير.

وأضاف البيان:" لقد كان الاحتلال على الدوام يدعو الناس بالنزوح ثم يقوم من وراء هذه الدعوات الزائفة إلى استدراجهم إلى أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية فيعمد على قتلهم بالعشرات في الشوارع والممرات التي كان يكذب ويزعم بأنها "ممرات آمنة"، ولكنها كانت ممرات للموت والقتل والإبادة، وكذلك فإن الحال ليس وردياً في محافظات الوسطى وخان يونس ورفح، فالاحتلال يدمر ويمارس القتل والإبادة كذلك"

ولفت إلى أن شعبنا الفلسطيني العظيم بات يُدرك تماماً المخاطر الجسيمة التي يرمي لها الاحتلال المجرم من وراء هذه الدعوات الزَّائفة المُميتة، وبالتالي نجح أبناء شعبنا في كسر وإفشال هذه المخططات الخبيثة، وبقي صامداً في وجهها وحطمها بصموده وإرادته.

وأضاف:" إننا نبرق بتحية إجلال وإكبار وتعظيم إلى أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم، وخاصة في محافظتي غزة والشمال على هذا الصمود الأسطوري في وجه الاحتلال "الإسرائيلي" ونشُد على أياديهم على رفض فكرة إخلاء منازلهم وأحيائهم السكنية في محافظتي غزة والشمال، ورفضهم لفكرة التهجير وإخلاء الأحياء السكنية"