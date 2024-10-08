الصحة بغزة: أكثر من 300 أسير من الكوادر الصحية في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه أكثر من 300 أسير من الطواقم الصحية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، مع مرور عام من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة هناك أكثر من 300 أسير من الكوادر الصحية، تم اعتقالهم في سجون الاحتلال منذ بداية العدوان" .

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ عام كامل، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و909 شهيدا، وإصابة أكثر من 97 ألفا و303 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.