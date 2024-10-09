125 شهيدا في جباليا خلال خمسة أيام من الإبادة الإسرائيلية

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له من تفاقم عمليات القتل الممارسة على مناطق شمال غزة من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، الذي يستفرد بالمدنيين ويرتكب جرائم قتل في شوارع محافظة الشمال وخاصة بمخيم جباليا وصلت إلى 125 شهيداً منذ خمسة أيام، وبأن هذه العمليات هي تطهير عرقي ممارس على الشعب الفلسطيني .

وأضاف البيان:" يرتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جرائم قتل ضد المدنيين في الشوارع بمحافظة الشمال وخاصة في مخيم جباليا ويستفرد بالمدنيين وبالأطفال والنساء، في مرحلة متقدمة من سياسة التطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني ووسط صمت دولي وعالمي تجاه هذه الجرائم"

ولفت البيان إلى أن عشرات الجثث لا زالت ملقاة على الأرض في الشوارع، ولم تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول لها بسبب استهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني، وكذلك بمنع الوصول لهذه الجثامين.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن جيش الاحتلال ارتكب جريمة ضد الإنسانية حيث أجبر المدنيين والنازحين على إخلاء بعض مراكز النزوح و عددهم عن 17,000 نازح، وذلك بسبب قصفها واستهدافها بشكل مباشر، وكذلك بسبب اقتراب آليات الاحتلال منها تمهيداً لاقتحامها وممارسة الجرائم فيها، على غرار ما ارتكبه جيش الاحتلال سابقاً من مجازر وإراقة الدماء بكل وحشية.

وأطلق المكتب الإعلامي نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ولجميع المنظمات الدولية والأممية بوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في محافظة شمال قطاع غزة، والعمل على إيصال مساعدات لعشرات الآلاف النازحين الذين يمنع الاحتلال عنهم الغذاء، وبذلك يقرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين والأطفال سواء بالقتل والقصف أو بالتجويع ومنع الطعام والغذاء من الوصول إلى محافظة الشمال وإلى مخيم جباليا على وجه الخصوص.