من هم المقاومون الأربعة الذين اغتالهم الاحتلال في نابلس اليوم؟

اغتالت قوات الاحتلال من خلال قوات خاصة تابعة لها مساء اليوم عدد من الشبان، وسط مدينة نابلس.

وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمه نقلت أربعة شهداء من السوق الشرقي بمدينة نابلس، إلى المستشفى الحكومي في المدينة ، وأفاد شهود عيان بأن أفراد قوة خاصة إسرائيلية اقتحموا منطقة السوق الشرقي وسط مدينة نابلس، وأطلقوا النار على المركبة التي كانت تقل الشبان الأربعة مما أدى إلى استشهادهم جميعا.

وأعلنت مصادر إعلامية إلى أن قوة خاصة “إسرائيلية” أقدمت على اغتيال عصام الصلاج، قائد (كتائب الأقصى-شباب الثأر والتحرير) من مخيم بلاطة وعدداً من المقاومين، بإطلاق النار على مركبتهم بمنطقة السوق الشرقي في نابلس.

وبينت وزارة الصحة أن الشهداء الأربعة هم: عبد الحليم محمد ناصر (43 عاماً)، سليم عز الدين محمود أبو سعدة (41 عاماً)، ونعيم محمد راجي عبد الهادي (32 عاماً)، وعصام محمد سليمان صلاج (31 عاماً).

وقد انطلقت مسيرة شعبية غاضبة حول مركبة المقاومين الشهداء الذين اغتالتهم قوة خاصة إسرائيلية في مدينة نابلس، فيما أعلن عن الإضراب الشامل غداً في نابلس، بعد اغتيال الاحتلال أربعة مقاومين.

وعصام صلاج هو أحد المقاومين المطاردين من مخيم بلاطة، وقد تدرج في الهيكل القيادي لكتائب شهداء الأقصى، تشكيل “شباب الثأر والتحرير”، وتولى قيادة التشكيل في مخيم بلاطة بعد استشهاد رفاق دربه، عبدالله أبو شلال، محمود زهد “الزوفي”، وسعود الطيطي.

كما نجا الصلاج من 4 محاولات اغتيال واعتقال، وأصيب في أحد المحاولات، واعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد إصابته.

وفي بيان لها استنكرت حركة حماس الجريمة قائلة:"إن عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الخاصة لمجموعة من المقاومين في مركبة بالمجمع الشرقي من مدينة نابلس عصر اليوم الأربعاء، جريمة صهيونية بشعة تضاف لسجل الاحتلال الإرهابي.

ونعت الحركة شهداء نابلس الذين ارتقوا في عملية الاغتيال الجبانة، مؤكدة أن المقاومة في نابلس وكافة محافظات الضفة ستبقى عصية على الكسر رغم بطش الاحتلال، وأن سياسة الاغتيالات لن تفلح في فض شعبنا عن خيار المواجهة والتصدي، ولن توهن من عزيمة شعبنا ومقاومتنا.

وأضافت الحركة:" نؤكد أن شعبنا ومقاومته الأبية ستبقى سداً منيعاً يحول دون تمادي الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، وأن الاغتيالات والضربات، ستزيدنا عزماً وإصراراً على مواصلة المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا.

ودعت الحركة أبناء شعبنا في الضفة الغربية للخروج بمسيرات غضب جماهيرية في كل المحافظات، والالتفاف حول مقاومتنا الباسلة وتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المناطق، دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا وقضيتنا الوطنية.