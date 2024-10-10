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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
65% من المؤسسات الصحية بغزة خرجت عن الخدمة منذ بدء حرب الإبادة على غزة
10 أكتوبر 2024 . الساعة: 08:39 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297339
كلمات مفتاحية
القطاع الصحي
المنظومة الصحية
حرب إبادة
مؤسسات صحية
مستشفيات قطاع غزة
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