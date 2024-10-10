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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 23 ألف انتهاك رقمي للمحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي منذ 7 أكتوبر 2023

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https://alresalah.ps/p/297342

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إسرائيل انتهاكات الحرب على غزة المحتوى الفلسطيني منصات التواصل الاجتماعي

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