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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
23 ألف انتهاك رقمي للمحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي منذ 7 أكتوبر 2023
10 أكتوبر 2024 . الساعة: 08:42 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297342
كلمات مفتاحية
إسرائيل
انتهاكات
الحرب على غزة
المحتوى الفلسطيني
منصات التواصل الاجتماعي
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