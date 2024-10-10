مستجدات حرب الإبادة في يومها الــ368

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة يومها الـ 368 على التوالي، والاحتلال مستمر في ارتكابه مجازر الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين .

وأكدت مصادر طبية استشهاد 43 شخصًا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ الفجر

وحسب المصادر الطبية فقد استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة قرب مسجد الفرقان في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن 63 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات منذ صباح الاثنين في سلسلة غارات نفذتها مقاتلات وآليات مدفعية إسرائيلية على شمال القطاع، ولا زالت جثث الشهداء في الشوارع وطواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إليها، بالإضافة إلى استمرار محاصرة مستشفى كمال عدوان .

وفي جباليا فجر اليوم، قال مصدر طبي إن سيدة استشهدت برصاص طائرات مسيرة في دوار أبو شرخ، بينما استشهد 5 مواطنين جراء استهدافهم قرب مدرسة أبو عبيدة في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا.

كما أكد مصدر طبي، أن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على منطقة محطة أبو قمر في مخيم جباليا، بينما قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، محمود بصل، إنه تم انتشال 18 مواطنا بين شهيد وجريح جراء قصف تجمع للمواطنين أمام سوبرماركت أبو قمر في مخيم جباليا.

كما استهدف القصف الإسرائيلي تجمعا لمواطنين في حي الشيخ رضوان (شمال غزة) ومنزلا بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، حسب شهود عيان.

وفي مدينة خانيونس، قال مصدر طبي إن طفلة فلسطينية استشهدت وأصيبت سيدة بقصف إسرائيلي مدفعي على بلدة عبسان شرق المدينة، بالتزامن مع حركة نزوح كبيرة للمواطنين من تلك المناطق بعد تحذيرات من الجيش الإسرائيلي.

أما في مدينة رفح الفلسطينية، فقد استشهد 8 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف طائرة إسرائيلية لمنزل يعود لعائلة أبو ماشي في منطقة ميراج، وفق مصدر طبي في مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس.

وفي المقابل أعلنت قوات الاحتلال مقتل ضابط وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في معارك دارت في شمال قطاع غزة، وأشارت إلى أن الضابط القتيل من كتيبة 17 التابعة للواء مدرسة سلاح المشاة 828 وخدم كمقاتل في كتيبة 12 في لواء جولاني.