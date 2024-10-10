الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 18 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها؛ بينهم صحفي وأسرى محررون.

وقال مراسل "وكالة سند للأنباء"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الزميل الصحفي ماهر هارون، بعد مداهمة منزله في مخيم الأمعري للاجئين، جنوبي غرب مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد السوقي خلال اقتحام حي أم الشرايط في مدينة البيرة، والشابين: أحمد مصطفى حجير، ورائد سمير إبراهيم من منزليهما في قرية دير ابزيع غربي رام الله، ومن بلدة كفر نعمة غربًا اعتقال الشاب صامد عبد العزيز عبدة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر نايف موسى محمد المشني "حلايقة" (40 عامًا)، عقب دهم منزل عائلته في بلدة الشيوخ، شمال شرقي مدينة الخليل، جنوبي الضفة.

ونوه مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أفرجت عن المحرر "نايف" قبل شهرين من السجون الإسرائيلية؛ حيث أمضى 20 عامًا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة الشيوخ، أيضًا، بعد حملة اقتحامات واسعة في البلدة، كلًا من: شادي عطية صبح حلايقة، والشقيقين محمد وقصي عيسى طافش حلايقة، سند محمد حلايقة، عدي عبد الله حلايقة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد محمود العسود؛ والد الشهيد مهند العسود، بالإضافة لاعتقال شقيق الشهيد، عقب اقتحام منزلهما في بلدة إذنا غربي مدينة الخليل.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية كلًا من: يوسف أحمد العلامي، إسكندر ناصر أبو مارية، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم في بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل، بالإضافة للمواطن خالد يوسف فرج الله ونجله يوسف من منزليهما في بلدة إذنا جنوبي المدينة.

ولفتت مصادر محلية النظر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد فكري حميد، من بلدة بيت عنان شمال غربي مدينة القدس المحتلة، بعد الاعتداء عليه وعلى عائلته، فجر اليوم.