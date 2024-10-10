400000 شخص محاصرون في الشمال والاحتلال يجبر مراكز الإيواء على الإخلاء

في تطور خطير للأحداث في مخيم جباليا فقد قال المفوض العام للأنروا أنه وفي ظل العمليات العسكرية المكثفة في الشمال فإن ذلك سيجبر الأنروا على إيقاف الخدمات المنقذة للحياة.

وأضاف بأنه تم إخلاء 7 مدارس تابعة للأونروا كانت تؤوي النازحين، وتبقى اثنان فقط من أصل 8 آبار مياه في مخيم جباليا يعملان.

ويقول بأن ما لا يقل عن 400,000 شخص محاصرون في المنطقة، وبأن الأوامر الأخيرة بالإخلاء الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي تجبر الناس على الفرار مرة تلو الأخرى، خاصة من مخيم جباليا، بينما كثيرون يرفضون الإخلاء لأنهم يعرفون جيدًا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

كما لفت المفوض العام بأن ملاجئ الأونروا وخدماتها تُجبر على الإغلاق، بعضها لأول مرة منذ بدء الحرب مع ندرة الإمدادات الأساسية، وينتشر الجوع ويتفاقم من جديد.

وأضاف بأن العملية العسكرية الأخيرة تهدد أيضًا تنفيذ المرحلة الثانية من حملة تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال وكالعادة، الأطفال هم أول وأكثر من يعاني.

وفي النهاية أكد المفوض العام للأنروا بأن أطفال غزة يستحقون ما هو أفضل بكثير، يستحقون وقف إطلاق النار، ويستحقون مستقبلًا.