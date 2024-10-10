جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ،عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جندي آخر بجراح خطيرة، خلال المعارك مع المقاومة في الجنوب اللبناني.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن القتيل هو الضابط في اللواء 228، روني غنيزت (36 عامًا) قد قُتل في معارك جنوب لبنان، كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة. وأُصيب جندي احتياط آخر من "كتيبة 5030".

ومنذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر الجاري، قُتل 12 ضابطًا وجنديًا من جيش الاحتلال في المعارك ومحاولات التوغل البرية جنوبي لبنان، بالإضافة لمستوطنين اثنين في مستوطنة "كريات شمونة" شمالي فلسطين المحتلة.

وبالإعلان عن مقتل الضابط "غنيزت"، يرتفع عدد قتلى الاحتلال (جنود ومستوطنين) منذ مطلع شهر أكتوبر، تشرين أول الجاري إلى 26 قتيلًا في محاور وجبهات مختلفة.