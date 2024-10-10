قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي لليوم الخامس على التوالي

تواصل قوات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين، لليوم الخامس على التوالي.

وقال مدير الحرم معتز أبوسنينة- في تصريح لوكالة وفا إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف اليوم أيضا في وجه المصلين، مع السماح للمستوطنين بالاحتفال بأحد أعيادهم، لافتا إلى أن عملية الإغلاق يتخللها إغلاق البوابات الرئيسة للحرم ومنع كافة موظفين الأوقاف من التواجد داخله.

وأضاف أن الاحتلال يحول كافة أحياء البلدة القديمة، ومحيط الحرم الإبراهيمي، والأحياء المجاورة لثكنات عسكرية، ويكثف نشر جنوده على مختلف المحاور الرئيسة بالمنطقة، فيما يفسح المجال أمام مئات المستوطنين للقدوم إلى الحرم.

مضيفا:" هذا السلوك الذي تقوم به حكومة الاحتلال عنصري واعتداء على حرية العبادة وأداء الشعائر الدينية لأصحاب الحق في هذا المسجد الإسلامي الخالص.

بدوره أشار مدير عام الإدارة العامة لأوقاف الخليل الحاج غسان الرجبي، إلى الاعتداءات المستمرة بحق الحرم الإبراهيمي الشريف ومنع أذان الفجر لليوم 27 على التوالي وقرار إغلاقه على مدار 5 أيام متواصلة واقعا غير معهود من قبل، وهذا يندرج ضمن التغول غير المسبوق الذي تتعرض له مقدساتنا.