الدفاع المدني للرسالة: ما يحدث شمال غزة إبادة غير مسبوقة

قال د. محمد المغير مدير دائرة الامداد بجهاز الدفاع المدني، إن ما يحدث شمال قطاع غزة، إبادة إنسانية غير مسبوقة.

وأكدّ المغير لـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال يدمر المنازل على رؤوس ساكنيها، كما أنه يعمل على محاصرة المناطق وتقطيعها وفصلها عن بعضها البعض؛ كما أنه يعمل على منع ادخال الوقود أو مساعدات هناك، مع قصفه للمخبز الوحيد هناك.

وأوضح المغير أنّ هذه الجهاز لا يملك المعدات اللازمة؛ لإزالة الأنقاض، خاصة وأن الاحتلال لا يزال يواصل عملياته من قصف وتدمير واعتداء على المستشفيات والمراكز.

وبين أن هناك استهداف مركز على البنية التحتية، وتدمير للمنازل والمنشآت عبر الاحزمة النارية الواسعة وغير المسبوقة.

وجدد وصفه ما يحدث بـ"المجازر المروعة والبشعة؛ التي تجري بصمت أمام مشهد العالم الدولي والعربي".