الصحة بغزة: الاحتلال يخطر باخلاء مشافي الشمال ويغلق جميع مراكزها الأولية

قال د. معتصم صلاح متحدث باسم وزارة الصحة بغزة شمال القطاع، إنّ الاحتلال أخطر باغلاق مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة، "الاندونيسي، العودة، كمال عدوان".

وأوضح صلاح لـ"الرسالة نت" أن عملية الإخلاء تعني عرض حياة المئات من المرضى، بينهم الحالات الحرجة للموت المحقق.

وبين أن هذه المستشفيات تعمل في حدها الأدنى من الأطباء والكوادر الطبية، نتاج العملية العسكرية؛ التي تحول دون وصول الطواقم للعمل.

وذكر صلاح أن ذلك يتقاطع مع قرب نفاد الوقود في المشافي بغزة، "جميعها الآن توشك على الاغلاق وتوقف الخدمة".

وجددّ نداء الوزارة بضرورة دعم المشافي للوقود، وأيضا دعمها بالوحدات الدم اللازمة والمطلوبة؛ للتعامل مع المصابين.