أنصار الله: استهدفنا سفينة نفط أمريكية بصواريخ بالستية ومسيّرات

أعلن الناطق العسكري لأنصار الله يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي استهدفتْ من خلالِها سفينةَ ( OLYMPIC SPIRIT ) النفطيةَ الأمريكية.

وفي كلمة متلفزة، مساء الخميس، قال سريع إنه تمَّ استهدافُ السفينة في البحرِ الأحمرِ بــ 11 صاروخاً بالستياً وطائرتينِ مسيرتينِ وقدْ أصيبتْ إصابةً مباشرةً وبالغةً.

ولفت إلى أن العملية الأولى نُفذت بشكلٍ مشتركٍ بينَ القوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ والقواتِ البحريةِ، وأن العملية الثانية نفذتْها القوةُ الصاروخيةُ بصاروخٍ مجنحٍ استهدفَ سفينةَ (ST.JOHN) في المحيطِ الهنديِّ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً.

وأكد سريع أنه تمَّ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وشدد الناطق العسكري باسم أنصار الله على أنّ "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ، وأنَّها لن توقفَ عملياتها في منطقةِ العمليات البحريةِ المعلنِ عنها، حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ، ووقفِ العدوانِ على لبنان".