الأونروا: أطفال غزة يولدون قصار القامة بسبب سوء تغذية الأمهات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) في غزة، إن الأطفال يولدون في قطاع غزة قصار القامة ناقصي الوزن وهذا لم يحدث منذ عام 1948.

وأكد المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، في تصريحات إعلامية له، الخميس، أن تغيرات خطيرة حدثت خلال عام من الحرب على المستوى البنيوي والجيني بالنسبة للأطفال المولودين في قطاع غزة.

وبيّن أن بعض العائلات في قطاع غزة تتناول وجبة واحدة كل يومين وهذا خطير لا سيما على الأطفال والأمهات، بسبب نقص المساعدات التي تصل إليهم.

وحذر "أبو حسنة"، من عودة المجاعة سواء في شمال قطاع غزة أو جنوبه، كون الوكالة لم تتمكن من توزيع الحصص الغذائية على مليون فلسطيني في أغسطس/آب الماضي وعلى مليون و400 ألف فلسطيني في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة شمال القطاع، حيث يشن الاحتلال هجوما واسعا على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا لليوم السادس على التوالي، ويفرض حصارا مشددا على مناطق شمال القطاع.

وتمنع قوات الاحتلال دخول إمدادات المياه والطعام والدواء، وارتكبت مجازرا بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الأيام الأربعة الماضية، مؤكدا أن "جثامين الشهداء لا زالت في الشوارع يصعب الوصول إليها بفعل استهداف الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني".

وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.