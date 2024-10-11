الإعلام الحكومي: الوضع كارثي في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع

قال مكتب الإعلام الحكومي، صباح يوم الجمعة، إن الوضع كارثي في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، نتيجة استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي.

وأضاف الإعلام الحكومي في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، أن "الساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لحياة كثير من الأطفال داخل قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان، بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال وصوله إلى مستشفيات الشمال، وبسبب التكدس والاكتظاظ".



وأدان جريمة الاحتلال بمحاولات إخراج مستشفيات الشمال عن الخدمة مما يهدد حياة 400,000 إنسان، محملًا الاحتلال والإدارة الأمريكية وشركائهم في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني.

وطالب الإعلام الحكومي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل وبدون تلكؤ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي ويزداد خطورة في شمال قطاع غزة، بعد قيام جيش الاحتلال بشن هجوم واسع على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا لليوم السابع على التوالي، حيث يفرض عليها حصاراً مشدداً، ويمنع دخول إمدادات المياه والطعام والدواء.