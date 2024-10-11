(كتائب القسام) تعلن تدمير ناقلة جند (إسرائيلية) شمالي قطاع غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في تصريح صحفي مقتضب، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الجمعة، إنها دمرت "ناقلة جند صهيونية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وكانت "القسام" قد أعلنت أمس، أنها أوقعت سرية مشاة ميكانيكي مؤللة للاحتلال، شمالي القطاع، في كمين محكم، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وأكدت "القسام" في تصريح صحفي تلقته "قدس برس": "خلال كمين مركب شرق معسكر "جباليا"، أوقع مجاهدو القسام سرية مشاة ميكانيكي مؤللة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، مقتل ثلاثة ضباط في معارك شمالي قطاع غزة، في الوقت الذي يشن فيه عدوانا عسكرية وحصارا شديدا على شمال القطاع.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الضباط الثلاثة قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في مخيم "جباليا" شمالي القطاع.

وأوضحت أن القتلى هم قائد سرية في وحدة المساعدة الإدارية (5460) ونائبه وقائد صف، وكلهم برتبة رائد احتياط في الوحدة.