آخر مستجدات الإبادة الجماعية على قطاع غزة للبوم الـــ 370

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى إلى 43 شهيد منهم 18 في مخيم جباليا الذي يشهد عملية عسكرية منذ ستة أيام، حيث تواصل طائرات الاحتلال القاء القنابل والمتفجرات على المواطنين، مع عدم وصول إحصائية دقيقة لأعداد الشهداء نظرا لعجز طواقم وزارة الصحة والدفاع المدني من الوصول إلى عدد كبير منهم .

وتواصل طائرات الاحتلال إطلاق قنابل الإنارة صوب مراكز الإيواء في منطقة النزلة ومحيط بركة أبو راشد في مخيم جباليا، باالإضافة إلى القاء القذائف بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين ما أدى إلى نسف المنازل في مناطق عدة في جباليا وبيت لاهيا.

القصف الجوي تزامن مع قصف مدفعي جنوب مدينة غزة وغربها، وفي المناطق الوسطى استهدف الاحتلال شقة سكنية لعائلة البيومي أدى لاستشهاد طفلين نقلوا لمستشفى شهداء الأقصى ما يرفع حصيلة الشهداء في المنطقة الوسطى الى سبعة ما بين كما قصف الاحتلال تجمع للمواطنين ايضا في منطقة المغازي، أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والإصابات.

وجنوب القطاع، تحديدا في خزاعة وعبسان، تواصلت الغارات الجوية لطائرات الاحتلال و ذلك لتدمير ما لا يقل عن عشرة منازل في شرق خان يونس.

وفي ذات السياق حذر خبراء أمميون من تبعات الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال على أهالي قطاع غزة منذ عام كامل، وأكد الخبراء بما لا يدعو للشك بأن القطاع شهد تطهيرا عرقيا وعقابا جماعيا للمدنيين بعد السابع من أكتوبر ما يجعل غزة مثالا لأقسى أزمة إنسانية منذ االحرب العالمية الثانية.