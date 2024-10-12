إطلاق المرحلة الثانية لتطعيم شلل الأطفال وسط قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن إطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.



وأفادت "الصحة" في بيان نقلته "الرسالة نت" أن بدء المرحلة الثانية من تطعيم شلل الأطفال وسط قطاع غزة سيكون يوم الإثنين القادم، ولمدة 3 أيام، مع إمكانية التمديد ليوم واحد إضافي فقط.



وأكدت الوزارة أن التطعيم سيكون في الأماكن والمراكز المعلن عنها، مشيرة إلى أن مواعيد التطعيم ستكون من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 2:00ظهرا.



وحول الفئة المستهدفة بالتطعيم، لفتت "الصحة" إلى أنها تتمثل بالأطفال دون سن 10 سنوات، مضيفة أنه سيتم إعطاء(فيتامين أ) للأطفال ما بين عمر 2-10سنوات.

وسبق أن صرحت منظمة الصحة العالمية، بأطفال غزة يجب أن يحصلوا على جرعتهم الثانية من لقاح شلل الأطفال بدءا من 14 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرة إلى أنها تتواصل مع السلطات الاسرائيلية لتأكيد ذلك الموعد.



واستفاد أكثر من 187000 طفل دون سن العاشرة من تطعيم بشلل الأطفال وسط قطاع غزة، بالفترة من 1_ 3 أيلول/سبتمبر الماضي 2024، خلال المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وفقا لـ "الصحة العالمية".