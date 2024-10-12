منظمات دولية تنجح في إدخال السولار لتشغيل مستشفى كمال عدوان

نجحت منظمات دولية في إدخال كميات من السولار لتشغيل مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة لخدمة عشرات آلاف السكان الصامدين في بيوتهم هناك.

وعلى مدار يومين من التنسيق نجح عدد من المنظمات الدولية يرافقهم شاحنة من السولار للوصل وصول إلى كمال عدوان.

ووفق مصادر مطلعة، فإن جود السولار يطمئن المواطنين بأنه طالما وجد السولار فإن المستشفى ستواصل عملها ولا مجال للنزوح، خاصة وأنه في حال اخلى الطاقم الطبي سيخاف المواطنين وتخلو المناطق الشمالية من القطاع.

وتمنع قوات الاحتلال دخول إمدادات المياه والطعام والدواء، وارتكبت مجازرا بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الأيام الستة الماضية، مؤكدا أن "جثامين الشهداء لا زالت في الشوارع يصعب الوصول إليها بفعل استهداف الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني".

من جانبه، أكد مدير عام مستشفى كمال عدوان، شمال قطاع غزة، الطبيب حسام أبو صفية، أنه لم يتم حتى اللحظة إخلاء المستشفى من الكوادر الطبية.

وقال "أبو صفية"، في تصريحات إعلامية له، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، أنه لن يكون هنالك إخلاء للمستشفى من الكوادر الطبية "ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه مرضانا، فهنالك حالات حرجة تحتاج رعاية حثيثة".

وبين مدير عام مستشفى كمال عدوان، أنهم يسعون جاهدين لإدخال الوقود وايصاله للمستشفى حتى يبقى يعمل، "لتعزيز المنظومة الصحية في الشمال القطاع".

وشدد "أبو صفية" أنهم سيبقون يقدمون الخدمات الصحية طالما بقي يحتاجها المدنيون في الشمال.

وبعد محاصرة المستشفى منع الاحتلال إدخال الوقود إلى المستشفى مرافقه الطبية، مما يُنذر بتوقف المستشفى عن الخدمة قريبا.