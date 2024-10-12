الأغذية العالمي: انقطاع خطوط مساعدات الغذاء إلى شمال القطاع منذ مطلع أكتوبر الجاري

حذر برنامج الأغذية العالمي من انقطاع حطوط المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، أن خطر المجاعة "مازال قائما" في القطاع.

وقال في بيان له، السبت، إنه لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى شمال غزة منذ الأول من أكتوبر الجاري.

وأكد أن "تصاعد العنف في شمال قطاع غزة له أثر كارثي على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية".

وأضاف برنامج الأغذية أن نقاط توزيع الأغذية شمال غزة اضطرت للإغلاق بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية وأوامر الإخلاء.

ولفت إلى اندلاع النيران في المخبز الوحيد العامل في جباليا بعد إصابته بذخيرة متفجرة.

ويأتي ذلك في ظل قيود مشددة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول المساعدات إلى قطاع غزة، والتي تشتكي منظمات عدة أنها تجعل تقديم الاستجابة الإنسانية أمرا صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا.

وبدعم أمريكي مطلق وبعض الدول الأوروبية يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.