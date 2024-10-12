(داخلية غزة ) تحذر من الاستجابة لأوامر الإخلاء الجديدة نحو جنوب القطاع

دعت وزارة الداخلية سكان المناطق التي هددها الاحتلال صباح اليوم بالإخلاء في شمال القطاع للثبات والصمود، محذرة من التوجه لجنوب قطاع غزة الذي يعاني من القصف المتواصل بالمناطق التي يدّعي الاحتلال أنها "آمنة".



ووجهت "الداخلية" في بيان وصل "الرسالة نت"، اليوم الأربعاء، المواطنين في مناطق الصفطاوي، وأبو إسكندر بحي الشيخ رضوان، أنه حال شعورهم بالخطر للانتقال إلى أقرب مكان مجاور لمنطقة سكنهم.



وتوجهت وزارة الداخلية بتحية الصمود والإباء إلى المواطنين الصامدين في منازلهم، في مناطق مخيم جباليا وجباليا البلد والنزلة وبيت لاهيا وبيت حانون، وسائر مناطق محافظة شمال غزة.



وحيّت المواطنيني الثابتين في مناطق شمال قطاع غزة الذي يواجهون العدوان الإسرائيلي الهمجي لليوم الثامن على التوالي، ويرفضون إخلاء منازلهم رغم جرائم الاحتلال ووحشيته.

وناشدت الوزارة دول العالم قاطبة، وكل المؤسسات الدولية أن تمارس الضغط على الاحتلال؛ لوقف جرائم الإبادة والتهجير بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وصباح اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للسكان المتواجدين في مخيم جباليا كاملا، وجباليا البلد، ومنطقة جباليا النزلة، والصفطاوي، ومنطقة أبو إسكندر، إضافة لبركة الشيخ رضوان ومحيطها.

وطالب المتحدث باسم جيش الاحتلال سكان المناطق المذكورة آنفا إلى "الإخلاء فورًا عبر شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية" على حد زعمه.