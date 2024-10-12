6 شهداء في مجزرة جديدة في مخيم جباليا

استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، مساء يوم السبت، في حصيلة أولية لمجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقد تمكنت الطواقم الطبية من انتشال 6 شهداء و3 إصابات إثر استهداف منزل عائلة "الهرش" في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن الطائرات عادت وقصفت ذات المنزل ما أدى لارتقاء عدد آخر من الشهداء وإصابة آخرين.

و تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها وحرب الإبادة بحق المواطنين في مخيم جباليا شمالي قطاع غز، لليوم الثامن على التوالي.

وحسب مصادر في وزارة الصحة فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 49 شهيدًا و219 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة العدوان إلى 42,175 شهيدًا و98,336 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي