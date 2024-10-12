كتائب القسام تدك حشدا لقوات العدو شرق جباليا وتفجر نفقا في قوة أخرى شرق رفح

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس عن دكها لحشد من قوات الاحتلال بقذائف الهاون شرق معسكر جباليا شمال القطاع، كما أعلنت استهدفاها لدبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في مقبرة الفالوجا وسط معسكر جباليا شمال القطاع.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت بثت" كتائب القسام" مشاهد لعملية تفجير عين نفق مفخخة في قوة هندسية إسرائيلية شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل يومين.

ويظهر في المشاهد جنديان من قوة هندسية كانا يعملان على تجريف في منطقة الريان شرق رفح يوم الخميس الماضي، قبل أن يقوم المقاومين بتفجير فهوة النفق بهم، وظهرت في المشاهد المصورة محاولات الاحتلال إخلاء القتلى والجرحى من أفراد القوة الهندسية