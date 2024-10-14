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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: مليون (إسرائيلي) أصدر جوازات سفر أجنبية خلال السنوات الأخيرة خوفًا من تدهور الأوضاع واستعدادًا للهجرة

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https://alresalah.ps/p/297448

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إسرائيل الحرب على غزة جوازات سفر طوفان الأقصى هجرة اليهود

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