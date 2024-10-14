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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
مليون (إسرائيلي) أصدر جوازات سفر أجنبية خلال السنوات الأخيرة خوفًا من تدهور الأوضاع واستعدادًا للهجرة
14 أكتوبر 2024 . الساعة: 08:30 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297448
كلمات مفتاحية
إسرائيل
الحرب على غزة
جوازات سفر
طوفان الأقصى
هجرة اليهود
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