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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
أكثر من 300 شهيد بمجازر ارتكبها الاحتلال في شمال غزة منذ 9 أيام
14 أكتوبر 2024 . الساعة: 08:31 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297449
كلمات مفتاحية
الاحتلال
مجازر
حصار
مجاعة
الحرب على غزة
شمال غزة
طوفان الأقصى
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