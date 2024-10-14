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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: أكثر من 300 شهيد بمجازر ارتكبها الاحتلال في شمال غزة منذ 9 أيام

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الاحتلال مجازر حصار مجاعة الحرب على غزة شمال غزة طوفان الأقصى

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