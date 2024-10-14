طوفان نحو التحرير طوفان نحو التحرير

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 2200 (إسرائيلي) يفرون للخارج شهريا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297450

كلمات مفتاحية

إسرائيل الحرب على غزة هروب طوفان الأقصى هجرة اليهود

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر