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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
2200 (إسرائيلي) يفرون للخارج شهريا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024
14 أكتوبر 2024 . الساعة: 08:32 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297450
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إسرائيل
الحرب على غزة
هروب
طوفان الأقصى
هجرة اليهود
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